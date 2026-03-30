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Dakar 2026 : Khaby Lame nommé ambassadeur officiel des JOJ

Lundi 30 Mars 2026 - 13:42

Dakar 2026 : Khaby Lame nommé ambassadeur officiel des JOJ

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) a frappé un grand coup médiatique en annonçant la nomination de la star mondiale des réseaux sociaux, Khaby Lame, comme ambassadeur officiel de l'édition Dakar 2026. Cette collaboration stratégique avec le créateur de contenu le plus suivi au monde sur TikTok marque une étape décisive dans la promotion du premier événement olympique organisé sur le sol africain.
 

Né au Sénégal avant de s'installer en Italie, Khaby Lame incarne parfaitement l'esprit de ces jeux : la jeunesse, la créativité et le rayonnement international. Sa mission consistera à porter la voix des JOJ auprès de ses centaines de millions d'abonnés à travers le globe, en mettant en avant les valeurs de l'olympisme et le dynamisme du Sénégal. Pour les organisateurs, ce choix est un "coup de projecteur mondial" sans précédent qui garantit une visibilité organique auprès de la génération Z, cible prioritaire de cette compétition.
 

L'implication de Khaby Lame ne se limitera pas à de simples publications numériques. Il est prévu qu'il participe activement aux campagnes de sensibilisation sur l'importance du sport chez les jeunes et qu'il soit présent lors des moments forts des préparatifs à Dakar et Saly. « Le Sénégal est ma terre de cœur, et porter le message des JOJ est un honneur immense », a confié l'influenceur lors de l'officialisation de son rôle. Son style unique, basé sur l'humour universel et la simplicité, devrait briser les barrières linguistiques et culturelles pour fédérer la jeunesse mondiale autour du projet sénégalais.
 

À quelques mois de l'ouverture des Jeux, cette nomination booste la stratégie de communication du Sénégal. En associant une icône de la culture digitale à un événement de cette envergure, l'État sénégalais et le CIO s'assurent une résonance médiatique qui dépasse largement les circuits institutionnels classiques. Ce partenariat symbolise également la réussite de la diaspora sénégalaise et sa volonté de contribuer au rayonnement de la nation sur la scène internationale.
 

MS/NDARINFO
 


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