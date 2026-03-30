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Détention au Maroc : Le procès des 18 supporters sénégalais reporté au 13 avril

Lundi 30 Mars 2026 - 13:28

Détention au Maroc : Le procès des 18 supporters sénégalais reporté au 13 avril

Nouveau coup de théâtre dans l'affaire des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Alors que le procès en appel devait se tenir ce lundi au tribunal de Rabat, l'audience a été une nouvelle fois reportée au 13 avril prochain. Ce énième renvoi prolonge l'incertitude et la détention de ces ressortissants sénégalais, condamnés en première instance à des peines de prison ferme pour des incidents survenus en marge de la compétition continentale.
 

Le report a été prononcé à la demande de la défense, qui souhaite approfondir certains points de droit et garantir la présence de l'ensemble des témoins clés. Les avocats des supporters, qui plaident la relaxe, dénoncent une situation de « surplace judiciaire » qui pèse lourdement sur la santé mentale et physique des détenus. Ces derniers, pour rappel, sont poursuivis pour troubles à l'ordre public, dégradations de biens et outrages à agents, suite à des échauffourées ayant marqué la fin d'un match des Lions de la Teranga.
 

L'annonce de ce report au 13 avril a suscité une vive déception auprès des familles et du collectif de soutien basé à Dakar. Le ministère sénégalais de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, qui assure un suivi consulaire permanent, a réitéré son appel à un traitement diligent du dossier. Les autorités diplomatiques sénégalaises continuent de multiplier les démarches auprès de leurs homologues marocains pour obtenir, à défaut d'une libération immédiate, une amélioration des conditions de détention dans l'attente du verdict final.
 

Ce feuilleton judiciaire, qui dure depuis plusieurs semaines, met à l'épreuve les relations sportives entre les deux nations. Alors que l'opinion publique sénégalaise s'impatiente, les organisations de défense des droits de l'homme appellent à une issue de clémence pour permettre à ces jeunes supporters de regagner leur pays. Le rendez-vous du 13 avril s'annonce désormais comme l'ultime chance pour la défense de convaincre la cour d'appel de Rabat de la nécessité d'un apaisement judiciaire.
 

MS/NDARINFO
 


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