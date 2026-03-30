Kébémer : Barthélémy Dias fustige la centralisation excessive des ressources au profit de Dakar

Le leader politique a poursuivi, ce lundi, sa tournée nationale intitulée « Dokh Mbokk » (renforcer les liens familiaux) en effectuant une étape remarquée dans le département de Kébémer. Accueilli par une foule de sympathisants et de responsables locaux, le maire de Dakar inscrit cette visite dans une stratégie de proximité visant à consolider sa base politique en dehors de la capitale et à échanger directement avec les populations du Sénégal profond.





Tout au long de la journée, Barthélémy Dias a multiplié les rencontres avec les chefs religieux, les notables et les groupements de jeunes et de femmes de la localité. L’objectif affiché de cette caravane est de recueillir les préoccupations des citoyens sur des thématiques majeures telles que l’accès à l’eau, le chômage des jeunes et le coût de la vie. Pour le leader de l'opposition, Kébémer représente un verrou stratégique où le dialogue direct avec les communautés est essentiel pour bâtir une offre politique en adéquation avec les réalités territoriales.





Lors de ses prises de parole, Dias a insisté sur l’importance de l’unité et de la solidarité entre les différentes régions du pays. Il a également fustigé la centralisation excessive des ressources au profit de Dakar, plaidant pour une décentralisation effective qui donnerait plus d'autonomie aux collectivités locales comme Kébémer. Cette étape a été marquée par une forte ferveur militante, les partisans locaux voyant en cette visite une marque de considération pour un département au passé politique prestigieux.





MS/NDARINFO`





