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"Déguerpissement à Touba" : Serigne Mountakha Mbacké siffle la fin de l'anarchie au marché Ocass

Mercredi 25 Mars 2026 - 06:01

"Déguerpissement à Touba" : Serigne Mountakha Mbacké siffle la fin de l'anarchie au marché Ocass

Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a appelé ce mardi à une mobilisation générale de la communauté des Baye Fall pour accompagner la municipalité de Touba dans une vaste opération de déguerpissement des grandes artères du marché Ocass et des abords de la Grande Mosquée, prévue à partir du 31 mars 2026.

Par la voix de son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké — s'exprimant en présence du maire de Touba, Abdou Lahad Ka, et des représentants du khalife des Baye Fall —, l'autorité suprême de la cité religieuse a rappelé que Touba relève de la seule autorité spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba et que ses directives s'imposent à tous sans exception.
 

Cette opération de salubrité publique vise à libérer les emprises anarchiquement occupées pour fluidifier la circulation des personnes et des véhicules dans le poumon économique de Touba. Au-delà de l'amélioration du cadre de vie, le khalife insiste sur l'impératif de prévention sécuritaire face aux incendies récurrents qui ravagent les marchés encombrés.

Le maire de Touba avait fixé l'échéance au 31 mars pour le départ volontaire des commerçants installés sur la voie publique. L'opération s'étendra également aux devantures des résidences des fils du vénéré fondateur du mouridisme, le porte-parole ayant renouvelé l'appel solennel de la hiérarchie religieuse à préserver la sacralité et l'ordre public de la ville sainte de Touba.
 

MS/NDARINFO
 


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