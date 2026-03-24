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Diaspora en Europe : Bassirou Diomaye Faye à la rencontre des Sénégalais de Madrid

Mardi 24 Mars 2026 - 23:11

Diaspora en Europe : Bassirou Diomaye Faye à la rencontre des Sénégalais de Madrid

En visite officielle en Espagne, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré la communauté sénégalaise établie sur place dans un contexte marqué par des avancées administratives concrètes. Soucieux de répondre aux attentes légitimes de la diaspora, le chef de l'État a pu faire le point sur les premiers résultats tangibles de son action gouvernementale : des délais de délivrance de passeports réduits à une semaine, des dispositifs de régularisation administrative grandement facilités pour les travailleurs, et le déploiement d'une mission spéciale d'assistance consulaire actuellement en cours sur le territoire ibérique.

Cette démarche présidentielle s'inscrit dans une volonté de rupture et d'efficacité, privilégiant des solutions de terrain plutôt que de simples promesses.

En fluidifiant les services publics consulaires et en accompagnant juridiquement les Sénégalais d'Espagne, l'exécutif pose des actes forts pour réconcilier la diaspora avec son administration centrale. Cette rencontre directe a permis de consolider le pacte de confiance entre l'État et ses ressortissants à l'étranger, érigés en acteurs majeurs du développement économique du Sénégal.
 

MS/NDARINFO

 


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