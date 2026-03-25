Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Réparations de l'esclavage : Le Ghana porte une résolution historique devant l'ONU

Mercredi 25 Mars 2026 - 07:20

Réparations de l'esclavage : Le Ghana porte une résolution historique devant l'ONU

Le président du Ghana, John Dramani Mahama, a pris la parole ce mardi 24 mars 2026 à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies (ONU) pour défendre un projet de résolution historique sur la justice réparatrice liée à la traite transatlantique des esclaves. L'initiative, qui doit être soumise au vote des États membres ce mercredi 25 mars 2026, vise à faire basculer la communauté internationale d'une simple reconnaissance mémorielle vers des actions de réparations concrètes.

Le chef de l'État ghanéen a fermement rejeté les arguments de ceux qui minimisent la portée de l'esclavage en le jugeant à l'aune des mœurs de l'époque, martelant que « l'esclavage est une injustice aujourd'hui, et il l'était déjà à l'époque ».
 

Cette résolution ambitionne de panser les plaies de plus de 12,5 millions d'Africains déportés durant quatre siècles. Pour le gouvernement d'Accra, les inégalités de développement contemporaines découlent directement de l'héritage de la traite négrière. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, a rappelé que si d'autres crimes contre l'humanité de l'histoire moderne ont donné lieu à des réparations financières ou matérielles, la traite transatlantique n'en a jamais fait l'objet.

Concrètement, le Ghana réclame la restitution des objets d'art et biens culturels spoliés, ainsi que des investissements massifs occidentaux dans les systèmes éducatifs et les infrastructures économiques africaines. Cette offensive diplomatique s'inscrit en droite ligne avec l'agenda de l'Union Africaine (UA), qui a décrété la période 2026-2035 comme la « Décennie d'action pour les réparations et le patrimoine africain ».


MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Korité 2026 : La CMS annonce la fête pour le vendredi 20 mars au Sénégal

18/03/2026

Les nominations en conseil des ministres de ce mercredi 18 mars 2026

19/03/2026

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Malang Diédhiou : « Personne ne peut invalider le résultat d'un match définitif »

18/03/2026

Retour de Nimzatt : Le Khalife de Guéoul et ses deux épouses périssent dans un accident à Diama

22/03/2026

Korité 2026 : La Coordination des Musulmans et la Communauté Oumarienne fêtent vendredi

19/03/2026

Aïd Al-Fitr 2026 : L'Arabie Saoudite fixe la date au vendredi 20 mars

18/03/2026
SERVICES
24 HEURES

Réparations de l'esclavage : Le Ghana porte une résolution historique devant l'ONU

25/03/2026

Scandale pédocriminel : Le Français Pierre Robert sévissait à la Médina depuis 2009

25/03/2026

Donald Trump propose un cessez-le-feu secret à l'Iran

25/03/2026

Les Lions au complet à Paris : Idrissa Gana Gueye a rejoint le groupe de Pape Thiaw

25/03/2026

"Déguerpissement à Touba" : Serigne Mountakha Mbacké siffle la fin de l'anarchie au marché Ocass

25/03/2026

Transfert d'argent vers le Sénégal : Western Union, MoneyGram, Wave ou Remitly — comparatif complet des frais

25/03/2026