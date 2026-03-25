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Scandale pédocriminel : Le Français Pierre Robert sévissait à la Médina depuis 2009

Mercredi 25 Mars 2026 - 07:16

Scandale pédocriminel : Le Français Pierre Robert sévissait à la Médina depuis 2009

L'enquête transnationale sur le réseau pédocriminel présumé de Pierre Robert, un ressortissant français de 73 ans interpellé en Europe en 2025, révèle des ramifications de plus en plus sombres à Dakar. Selon les informations du quotidien Libération, le suspect aurait déployé ses activités criminelles au Sénégal dès 2009, alors qu'il résidait dans le quartier de la Médina. Pour dissimuler ses agissements durant plus de quinze ans, le septuagénaire se fondait dans la masse en usant de multiples identités et pseudonymes tels que « Pierre Robert », « Pierre-le toubab » ou encore « Peter ».
 

L'enquête met en lumière un système d'exploitation pyramidal particulièrement rôdé. Le témoignage de B. Senghor (39 ans), un ancien complice et recruteur du réseau, s'avère accablant : il affirme avoir été initialement asservi sexuellement par le ressortissant français avant d'être embrigadé pour rabattre de très jeunes garçons issus de milieux défavorisés en échange de compensations financières.

Les investigations bancaires et policières ont confirmé ce mode opératoire en traçant des flux financiers réguliers en provenance de France pour financer la cellule sénégalaise, tandis que de nombreux contenus compromettants ont été saisis. Les polices sénégalaise et française poursuivent leurs recoupements pour identifier l'ensemble des victimes et démanteler définitivement la structure.
 

MS/NDARINFO
 


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