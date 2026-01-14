Connectez-vous
Demi-finale : la dépendance à Salah, talon d'Achille des Pharaons

Mercredi 14 Janvier 2026

Malgré leur parcours remarquable et leur qualification aux dépens de la Côte d'Ivoire championne en titre (3-2), l'équipe égyptienne dirigée par Hossam Hassan affiche des vulnérabilités défensives notables.

Les Pharaons ont encaissé des buts à chaque match à élimination directe, témoignant d'une fragilité en phase défensive que le Sénégal pourrait exploiter.
 

La lenteur de la charnière centrale égyptienne constitue une autre faiblesse identifiable. Face à des attaquants rapides et techniques comme ceux alignés par le Sénégal, la défense égyptienne pourrait être mise en difficulté, particulièrement sur les transitions rapides et les contre-attaques, domaines dans lesquels les Lions excellent.
 

Le jeu pragmatique mais prévisible des Pharaons représente également une limite tactique. Bien que leur approche soit efficace, elle manque parfois de créativité face à des équipes bien organisées défensivement.

Le bloc compact du Sénégal, orchestré par Kalidou Koulibaly, pourrait neutraliser le schéma offensif égyptien basé essentiellement sur le trio Ashour-Salah-Marmoush.
 

La dépendance excessive à Mohamed Salah constitue par ailleurs un point d'attention pour les Lions. Si la star de Liverpool est bien muselée par la défense sénégalaise, l'équipe égyptienne pourrait manquer de solutions alternatives pour débloquer les situations compliquées.
 

Enfin, la gestion des temps forts adverses reste un défi pour les Pharaons, qui ont parfois subi la pression lors de leurs précédents matchs avant de reprendre le contrôle. Le Sénégal, fort de son expérience des grands rendez-vous, pourrait capitaliser sur ces moments de flottement pour faire la différence.
 

Les Lions de la Téranga, avertis de ces failles techniques, devront néanmoins rester concentrés face à une équipe égyptienne capable de s'appuyer sur sept victoires consécutives en demi-finales de CAN depuis 1984 pour renverser toutes les statistiques.
 

MS/NDARINFO
 

