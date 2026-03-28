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Diplomatie d'influence : le Sénégal signe un partenariat stratégique avec Khaby Lame

Samedi 28 Mars 2026 - 12:28

Diplomatie d'influence : le Sénégal signe un partenariat stratégique avec Khaby Lame

Le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a scellé vendredi à Dakar une convention de partenariat inédite avec l’influenceur international Khaby Lame. Par cet accord symbolique, la star mondiale des réseaux sociaux s'engage à promouvoir gracieusement l'image du Sénégal et ses initiatives majeures sur la scène internationale.
 

La signature de cette convention a été précédée d'une audience accordée à Khaby Lame, accompagné de son père, par les autorités ministérielles. Les échanges ont porté sur divers projets d'intérêt national où la force de frappe numérique de l'influenceur — l'un des plus suivis au monde — pourra servir de levier diplomatique et économique pour le pays.


Ce partenariat marque une volonté de l'État sénégalais de moderniser sa communication extérieure en s'appuyant sur le « soft power » de ses fils les plus influents. Khaby Lame, devenu une icône mondiale grâce à son humour muet et universel, devient ainsi un ambassadeur de choix pour porter la voix et l'image du Sénégal auprès d'une audience globale se comptant en centaines de millions d'abonnés.
 

MS/Ndarinfo
 


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