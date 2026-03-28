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Un surveillant de prison radié après un « live » polémique sur les réseaux sociaux

Samedi 28 Mars 2026 - 09:47

Un surveillant de prison radié après un « live » polémique sur les réseaux sociaux

L'administration pénitentiaire sénégalaise a prononcé samedi la radiation d'un surveillant de prison à la suite de la diffusion d'une vidéo en direct (« live ») jugée contraire au devoir de réserve et à l'éthique du corps, a-t-on appris de sources administratives. Cette sanction disciplinaire majeure intervient après que l'agent a tenu des propos polémiques sur les conditions de détention et le fonctionnement interne des établissements pénitentiaires.
 

Selon une décision de la direction générale de l'administration pénitentiaire relayée par Seneweb, le surveillant s'est rendu coupable de manquements graves à la discipline militaire et aux règlements régissant les agents de l'État. La vidéo, largement partagée sur les réseaux sociaux, aurait exposé des informations sensibles relatives à la sécurité des lieux de détention, compromettant ainsi l'ordre public au sein de l'institution.
 

ms/ndarinfo

 


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