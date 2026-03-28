Richard-Toll : l'ancien directeur de l'école Jacques Mimran condamné pour pédopornographie

Le tribunal correctionnel de Dakar a condamné Julien Weynachter, ancien directeur de l'école Jacques Mimran de Richard-Toll, à une peine de cinq ans de prison ferme, rapporte Les Échos. Le prévenu a été reconnu coupable de pédopornographie, de pédophilie et de collecte illicite de données personnelles.





Âgé de 56 ans, le ressortissant français avait été interpellé en novembre 2024 par la Division spéciale de cybersécurité (DSC). L'enquête technique, déclenchée après le repérage d'activités suspectes sur le web, avait permis de remonter à une adresse IP active depuis la cité des cadres de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), où il résidait alors qu'il dirigeait encore l'établissement scolaire d'élite.





Lors des perquisitions, les enquêteurs avaient découvert une quantité "impressionnante" de fichiers compromettants stockés sur son matériel informatique. Le tribunal a d'ailleurs ordonné la confiscation définitive de l'ensemble de ses supports numériques, rapporte le quotidien Les Échos.





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