Psychose à Mbour : l'animal "le plus féroce au monde" repéré en pleine ville

Une vive inquiétude s'est emparée samedi des habitants du quartier Dakar Passoir, à Mbour (ouest), suite à l'apparition signalée d'un ratel, un petit carnivore réputé pour son agressivité exceptionnelle. La présence de cet animal sauvage en zone urbaine dense a provoqué un début de psychose parmi les riverains, peu habitués à une telle proximité avec la faune sauvage.



Le ratel (Mellivora capensis), bien que de taille modeste, est considéré comme l'un des animaux les plus intrépides et dangereux au monde lorsqu'il se sent acculé. Selon les témoignages recueillis par le portail Emedia, l'animal a été aperçu à plusieurs reprises rôdant près des habitations et des enclos de bétail, suscitant la crainte d'attaques sur des animaux domestiques ou, plus grave, sur des enfants.



Les services des Eaux et Forêts ont été alertés et une patrouille a été déployée pour tenter de localiser et de capturer l'animal afin de le réintroduire dans une zone protégée, loin des habitations. En attendant l'intervention des spécialistes, les notables du quartier ont appelé les populations à la plus grande vigilance, déconseillant toute tentative de capture artisanale qui pourrait s'avérer périlleuse face à la combativité légendaire de l'espèce.



Cette incursion insolite souligne les défis croissants de la cohabitation entre l'urbanisation galopante et les habitats naturels de la faune sauvage dans la région de Thiès.



ms/ndarinfo





