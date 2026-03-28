Mbacké : un homme interpellé pour pédophilie, détournement de mineur et actes contre nature

Un homme a été interpellé et placé en garde à vue samedi à Mbacké (centre) pour des faits présumés de pédophilie, détournement de mineur et actes contre nature. L'arrestation fait suite à une plainte déposée par les parents d'une victime mineure, déclenchant une vive émotion dans la cité religieuse.





Selon les premiers éléments de l'enquête rapportés par le quotidien national Le Soleil, le suspect aurait profité de la vulnérabilité de la victime pour commettre des actes à caractère sexuel. Les enquêteurs du commissariat urbain de Mbacké, saisis du dossier, ont procédé à l'audition de plusieurs témoins et à des constatations médicales qui auraient confirmé la matérialité des faits.





Le prévenu, dont l'identité n'a pas été révélée pour préserver l'enquête, devrait être présenté au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel au terme de sa garde à vue. Cette affaire intervient dans un contexte de vigilance accrue des autorités et des organisations de protection de l'enfance contre les violences sexuelles sur mineurs dans la région.



L'enquête se poursuit pour déterminer si d'autres victimes potentielles pourraient être liées aux activités du suspect.





ms/ndarinfo



