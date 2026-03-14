Drame à Kharakhéna : Deux orpailleurs maliens tués dans un éboulement chez Afrigold

Le site d'exploitation d'Afrigold, situé à Kharakhéna (département de Saraya), a été le théâtre d'un nouveau drame ce vendredi 13 mars 2026. Un éboulement massif de pierres et de sable a causé la mort de deux jeunes orpailleurs de nationalité malienne, âgés d'environ 25 ans.





Malgré les tentatives de secours désespérées de leurs camarades sur place, les victimes n'ont pu être sauvées à temps. Ce tragique accident porte à dix-huit le nombre de décès enregistrés sur ce seul périmètre en l'espace de trois mois, soulignant l'extrême dangerosité des conditions d'extraction dans cette zone.



La brigade de gendarmerie de Saraya a procédé aux constatations d'usage avant le transfert des corps à la morgue de l'hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.





MS/NDARINFO



