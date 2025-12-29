Fatou Khol, 28 ans au service de Gandiol

Depuis 1997, Fatou Khôl dirige le GIE Takku Liggey de Mouit Gandiol avec une vision claire : transformer les défis environnementaux en opportunités de développement.



À la tête de plus de 100 membres, cette leader communautaire a su diversifier les activités de son organisation : collecte et tri des ordures, valorisation des produits halieutiques (arches et huîtres), transformation de fruits et légumes, aviculture.



