Fatou Khol, 28 ans au service de Gandiol

Depuis 1997, Fatou Khôl dirige le GIE Takku Liggey de Mouit Gandiol avec une vision claire : transformer les défis environnementaux en opportunités de développement.
À la tête de plus de 100 membres, cette leader communautaire a su diversifier les activités de son organisation : collecte et tri des ordures, valorisation des produits halieutiques (arches et huîtres), transformation de fruits et légumes, aviculture.
En partenariat étroit avec le Parc National de la Langue de Barbarie, Fatou Khôl ne se contente pas de gérer : elle éduque, sensibilise et mobilise. Son engagement dans l'éducation environnementale et la promotion de la santé communautaire fait d'elle une figure incontournable du développement local à Saint-Louis.
Aujourd'hui, elle lance un appel vibrant à la jeunesse : s'impliquer davantage dans la protection de l'environnement, cet héritage qu'elle défend avec passion depuis près de trois décennies.