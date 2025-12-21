Filière forestière à Saint-Louis : Un nouveau bureau pour relever les défis de la gestion coopérative.

L'Union régionale des coopératives des exploitants forestiers de Saint-Louis (URCEFS) a élu son nouveau président en la personne d'Amadou Tidjane Kaba Diallo, au terme d'un processus de renouvellement entamé depuis deux mois.Cette élection, qui fait suite au renouvellement des coopératives de base, marque une étape cruciale pour la filière forestière dans la région Nord. M. Diallo succède à Idrissa Wone, dont il a salué « l'engagement et le travail abattu » à la tête de l'équipe sortante.S'exprimant après son plébiscite, le nouveau président de l'URCEFS a souligné l'ampleur des défis qui attendent sa nouvelle équipe, notamment l'alignement sur les standards régionaux de gestion.« Les attentes sont énormes. La loi OHADA régit désormais les coopératives et sociétés coopératives. Elle implique que les acteurs changent leur manière de travailler. Nous devons impérativement nous adapter », a déclaré Amadou Tidjane Kaba Diallo.Selon lui, cette mutation institutionnelle doit pousser les exploitants forestiers à diversifier leurs activités pour participer davantage à la dynamique économique régionale. Il a cité, entre autres secteurs, l'agriculture, le commerce, la pêche et le maraîchage.Sur le plan environnemental, le nouveau président de l'URCEFS entend mettre l'accent sur la production forestière durable. « Notre mission inclut la création de pépinières, le reboisement intensif et, surtout, la préservation de nos ressources forestières », a-t-il insisté.M. Diallo a conclu son propos en lançant un appel à l'unité de tous les membres de l'Union, exprimant son souhait de porter l'organisation vers des performances dépassant les acquis des mandats précédents.