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Homosexualité au Sénégal : Le rappel à l'ordre ferme d'Ousmane Sonko

Lundi 30 Mars 2026 - 22:01

Homosexualité au Sénégal : Le rappel à l'ordre ferme d'Ousmane Sonko

 Le Premier ministre Ousmane Sonko a  exprimé lundi ses vives préoccupations concernant l'évolution des affaires de mœurs au Sénégal. Venu présidé les assises nationales des daara, le chef du gouvernement a alerté l'opinion publique sur ce qu'il qualifie de « risque de banalisation » de l'homosexualité dans la société sénégalaise. 
 

Pour Ousmane Sonko, la préservation des modèles sociaux et religieux du pays constitue un impératif de stabilité. Il a souligné que certaines influences, portées notamment par les plateformes numériques et certains courants internationaux, tentent d'imposer des normes en déphasage avec les réalités et les convictions de la grande majorité des Sénégalais.


Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de rester vigilant face à ce qu'il perçoit comme une remise en cause insidieuse des fondements de la famille et de l'éducation nationale.
 

Le chef du gouvernement a également rappelé que l'État, tout en respectant les libertés individuelles dans le cadre de la loi, a la responsabilité de protéger le patrimoine moral de la nation. « La liberté ne doit pas servir de prétexte à l'érosion de nos valeurs les plus sacrées », a-t-il affirmé. Cette prise de position ferme a été accueillie avec une attention particulière par les chefs religieux et les organisations de la société civile, qui appellent régulièrement à un renforcement du cadre législatif sur ces questions.
 

Enfin, Ousmane Sonko a exhorté les acteurs de l'éducation, les parents et les régulateurs des médias à jouer pleinement leur rôle de sentinelles. Il a annoncé que le gouvernement resterait intransigeant sur le respect des lois en vigueur réprimant les actes contre nature, tout en prônant un discours de fermeté face à toute tentative de pression extérieure visant à modifier la législation sénégalaise sur ce sujet sensible. 
 

MS/NDARINFO
 


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