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Souveraineté économique : Le Premier ministre Sonko en concertation avec le CNP

Lundi 30 Mars 2026 - 19:05

Souveraineté économique : Le Premier ministre Sonko en concertation avec le CNP

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce lundi à la Primature une délégation du Conseil National du Patronat (CNP) conduite par son président, Baidy Agne. Cette rencontre stratégique, placée sous le signe de la concertation, visait à consolider les bases du dialogue entre l’État et le secteur privé, piliers essentiels de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 » et du Plan de Redressement Économique et Social (PRES).
 

Au cœur des discussions : la souveraineté économique et la place centrale des investisseurs nationaux dans le développement du pays. Le Premier ministre et le président du patronat ont examiné les leviers permettant d’accroître l’implication du secteur privé dans la réalisation des projets structurants. « L’objectif est de favoriser une croissance inclusive et partagée, où le patriotisme économique joue un rôle moteur », a souligné le patronat à l'issue de l'audience.
 

Les échanges ont également porté sur l’amélioration du climat des affaires, le dialogue social tripartite et les réformes structurelles nécessaires pour booster la compétitivité des entreprises locales. Baidy Agne, qui est également président de Business Africa, a mis en exergue le rôle de cette organisation dans la promotion des co-investissements intra-africains et le développement d’alliances stratégiques capables d’attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE).
 

MS/NDARINFO

 


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