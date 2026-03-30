NÉCROLOGIE | Le rap sénégalais en deuil : Décès de Daddy Bibson

Le monde de la culture et du hip-hop sénégalais est en deuil. Le célèbre rappeur Cheikh Bounama Coly, plus connu sous son nom de scène Daddy Bibson, est décédé ce lundi. Cette figure emblématique du mouvement "Galsen Hip-Hop", reconnue pour son engagement sans faille et sa plume acérée, laisse un vide immense au sein d'une communauté artistique dont il a été l'un des piliers durant plus de deux décennies.





Membre fondateur du groupe mythique Pee Froiss aux côtés de Xuman et DJ Gee Bayss, Daddy Bibson a marqué l'histoire de la musique sénégalaise par son authenticité et son franc-parler. Surnommé "le général" par ses pairs et ses nombreux fans, il a su utiliser son art comme un puissant vecteur de revendications sociales et politiques, n'hésitant jamais à dénoncer les injustices à travers des textes percutants qui ont résonné bien au-delà des frontières du pays.





Tout au long de sa carrière, que ce soit en groupe ou en solo, Daddy Bibson est resté fidèle à ses principes, prônant l'éveil des consciences chez les jeunes. Son influence sur la nouvelle génération de rappeurs est indéniable, tant par sa technique que par sa capacité à rester connecté aux réalités de la rue. Son départ soudain suscite une vague d'émotion sans précédent sur les réseaux sociaux, où les hommages de ses collègues artistes, des acteurs culturels et des citoyens anonymes affluent pour saluer la mémoire d'un "baobab" du rap africain.





MS/NDARINFO



