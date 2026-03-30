Thiès : Le président Faye appelle les jeunes à bâtir le Sénégal

Le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement donné le coup d’envoi de la Semaine nationale de la jeunesse ce lundi au Stade Lat-Dior. Devant des milliers de jeunes venus des quatorze régions du Sénégal, le chef de l’État a placé son intervention sous le signe de l'urgence et de l'action, réaffirmant que la transformation du pays ne pourra se faire sans une implication directe et immédiate de sa jeunesse. « Le Sénégal que nous construisons ne se fera pas sans sa jeunesse. Et il ne se fera pas plus tard. Il se joue maintenant », a-t-il déclaré avec force.





Cette édition, marquée par le retour de l'événement après plusieurs années d'interruption, se déroule sous le thème « La Semaine nationale de la Jeunesse au rythme de l’olympisme ». Un choix symbolique, à quelques mois des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, premier événement olympique sur le continent africain, que le Président a présenté comme une opportunité historique d'apprentissage pour la jeunesse sénégalaise.





Dans son allocution, le président a dressé le bilan de ses deux années de mandat axées sur la formation et l’entrepreneuriat, tout en annonçant la création d'un cadre structuré permettant aux jeunes de participer activement à l'élaboration des politiques publiques. Sur le plan des infrastructures, il a mis l'accent sur le sport comme levier de cohésion sociale, confirmant le déploiement de plateaux sportifs de proximité et la transformation du centre sportif de Thiès en un pôle de haute performance pour l’élite.





Le chef de l'État a particulièrement salué le travail de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, et a rendu un hommage appuyé au parrain de cette édition, Sadio Mané, cité comme un modèle de discipline et de réussite. Concluant sur une note de responsabilité, le président Faye a appelé la jeunesse à cultiver l'effort, la rigueur et le sens du collectif. « Une part essentielle dépend de vous », a-t-il lancé, exhortant chaque citoyen à s'approprier le projet national pour transformer durablement le pays.





MS/NDARINFO



