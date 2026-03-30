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Escroquerie sur TikTok : La "cliente fantôme" des Parcelles Assainies tombe

Lundi 30 Mars 2026 - 22:27

Escroquerie sur TikTok : La "cliente fantôme" des Parcelles Assainies tombe

Le commissariat d'arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a mis fin, ce lundi, aux agissements d'une redoutable escroc spécialisée dans le détournement de marchandises commandées via les réseaux sociaux, notamment TikTok. Après une recrudescence de plaintes de commerçants, la mise en cause a été déférée au parquet pour escroquerie, filouterie et vol au préjudice de vendeurs en ligne.
 

Le mode opératoire de la suspecte était bien rodé : elle passait des commandes importantes et, lors de la livraison, utilisait des stratagèmes pour berner les livreurs. En les orientant vers de faux points de paiement ou en multipliant les rendez-vous fictifs, elle réussissait à récupérer les colis avant de rompre tout contact, plongeant ses victimes dans le désarroi.


C’est une tentative de commande de cinq kilos de dorades qui a provoqué sa chute. Ayant demandé au livreur de déposer la marchandise dans une boutique avant de fixer un rendez-vous illusoire à la pharmacie « Ndingala » (Cité Fadia), elle a été suivie par un dispositif de surveillance mis en place par les limiers de l'U15. La suspecte a été interpellée en flagrant délit au moment où elle s'apprêtait à récupérer son « butin ». Lors de la perquisition, trois téléphones portables équipés de cinq cartes SIM ont été saisis, révélant l'ampleur de son réseau de communication.
 

Placée en garde à vue, la mise en cause est passée aux aveux complets. Elle a admis avoir consommé les denrées alimentaires dérobées en famille, utilisé des papiers-sol volés pour décorer son propre salon, et même revendu une table à manger à un acheteur en Mauritanie pour 175 000 F CFA.
 

Déférée ce jour devant le Procureur de la République, l'intéressée devra répondre de ses actes. Les autorités policières appellent les commerçants en ligne à la plus grande vigilance et encouragent toute victime potentielle de ce réseau à se manifester auprès du commissariat des Parcelles Assainies, l'enquête se poursuivant pour identifier d'éventuels complices.
 

MS/NDARINFO
 


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