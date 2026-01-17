Jean-Jacques Ndala Ngambo, l'arbitre congolais qui sifflera la finale de la CAN 2025

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné le Congolais Jean-Jacques Ndala Ngambo pour arbitrer la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, dimanche soir au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00 GMT).





Un choix qui sonne comme une marque de confiance renouvelée pour cet arbitre international de 38 ans. Jean-Jacques Ndala Ngambo avait déjà officié lors du match d'ouverture de la compétition, opposant les Lions de l'Atlas aux Comores (2-0). Il bouclera donc la boucle en sifflant également l'ultime rencontre du tournoi.





Un trio arbitral congolais





L'homme en noir sera accompagné de ses compatriotes Guylain Ngila et Mwanya Mbilizi en qualité d'arbitres assistants. Un trio 100% congolais pour cette affiche au sommet du football africain.





Le Sud-Africain Tom Abongile a été désigné quatrième arbitre, tandis que le Gabonais Pierre Ghislain Atcho officiera à la vidéo (VAR). Un dispositif complet pour une finale qui s'annonce sous haute tension entre le pays hôte et le champion d'Afrique en titre.





Un arbitre expérimenté





Jean-Jacques Ndala Ngambo fait partie des arbitres les plus respectés du continent. Sa désignation pour les deux matchs les plus importants de cette CAN 2025 – l'ouverture et la finale – témoigne de la confiance que lui accorde l'instance dirigeante du football africain.





L'arbitre congolais aura la lourde tâche de diriger un match à enjeux multiples : le Maroc, porté par son public, rêve d'un premier sacre continental à domicile depuis 1976, tandis que le Sénégal vise un doublé historique après son triomphe de 2022 au Cameroun.





Sa gestion du match d'ouverture, maîtrisé sans incident majeur, avait été saluée par les observateurs. Un gage de sérénité pour les deux équipes avant ce rendez-vous capital.





