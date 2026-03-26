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Cartel huppé des Almadies : Cocaïne, lingots d'or et dollars devant le Pool Financier

Jeudi 26 Mars 2026 - 11:45

Cartel huppé des Almadies : Cocaïne, lingots d'or et dollars devant le Pool Financier

 La chambre de jugement financière du Pool Judiciaire Financier (PJF) ouvre ce jeudi 26 mars 2026 un dossier criminel explosif mêlant trafic international de drogue, blanchiment de capitaux et tentative de corruption dans la zone huppée des Almadies. Cinq individus, dont un administrateur de société et un agent sportif américain, sont au banc des accusés pour avoir animé un réseau de vente de cocaïne de haute pureté et de produits dérivés du cannabis.

L'enquête, menée de main de maître par l'OCRTIS à la suite d'une filature serrée en octobre 2024, a permis de saisir plus de 1,652 kg de cocaïne conditionnée, du numéraire et des cigarettes électroniques au THC (« Live Resin »). Lors de l'interpellation du cerveau présumé, B. Ndiaye, ce dernier aurait tenté de corrompre les policiers en leur proposant 10 millions de FCFA cash. Si les prévenus étaient passés aux aveux complets durant l'enquête de police — décrivant un système d'approvisionnement depuis la Guinée et des livraisons à moto —, ils se sont tous rétractés devant le juge d'instruction, plaidant l'erreur sur la personne ou des violences policières.

MS/NDARINFO
 


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