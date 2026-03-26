De Mariama Bâ à l'EAPI : La trajectoire d'excellence du lieutenant Nogaye Bèye

Le parcours du lieutenant Nogaye Bèye, âgée de 25 ans et originaire de Kaolack, s'impose comme une référence d'excellence pour la jeunesse sénégalaise. Ancienne pensionnaire de l'internat d'élite du lycée Mariama Bâ de Gorée, elle a choisi d'embrasser la carrière des armes en réussissant le concours des grandes écoles militaires.



Ce succès l'a menée en Turquie pour une formation d'officier de l'armée de Terre d'une durée de cinq ans. De retour au Sénégal, après un passage au 12e bataillon d'instruction de Dakhar-Bango, elle franchit les portes de l'École d'application et de perfectionnement interarmes (EAPI) de Thiès, devenant ainsi la toute première femme sénégalaise admise dans cette filière d'élite de l'infanterie.





Consciente du poids symbolique de son statut, le lieutenant Bèye assume pleinement son rôle de pionnière tout en insistant sur la primauté de la compétence opérationnelle sur le genre : « Le commandement repose sur la compétence, pas sur le genre ».



Dans une promotion internationale d'officiers, elle valorise l'esprit de corps et la fraternité d'armes, tout en appelant à une évolution des mentalités sociales face à la féminisation des métiers de combat. Son message aux jeunes filles sénégalaises est un vibrant appel à l'audace, à l'ambition et au dépassement de soi sous les drapeaux.



NdarInfo avec LE SOLEIL



