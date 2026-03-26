Le film de l’arrestation de Kader Dia par la BR de Keur Massar

Les coulisses de l’arrestation spectaculaire de Kader Dia, chroniqueur de l’émission « Les Grandes Gueules » sur Sen TV, révèlent une stratégie d'infiltration bien rodée de la part des gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar.



Selon les informations du quotidien Les Échos, relayées par Seneweb, l’arrestation a été menée ce mercredi 25 mars 2026 par un gendarme en civil déguisé en « Baye Fall », vêtu de son traditionnel ndaxas (patchwork).





Posté discrètement dès 16 heures près d'une boutique à proximité du groupe de presse de Bougane Guèye Dani, l'agent s'est fait passer pour un passant lambda. Sitôt l'émission terminée, il s'est introduit dans les locaux avec ses collègues pour attendre calmement que Kader Dia sorte des toilettes avant de l'embarquer à bord d'un véhicule banalisé.



Fait marquant : il s'agit du même gendarme qui avait déjà interpellé le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, lors d'une conférence de presse du Procureur de la République.





MS/NDARINFO



