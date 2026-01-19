Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation

Les circonstances de ces malaises restent impressionnantes. Krépin Diatta, titulaire indiscutable au poste d'arrière droit, avait été sorti du onze de départ quelques minutes seulement avant le début de la rencontre. Ousseynou Niang a connu un épisode encore plus spectaculaire en s'écroulant sur la pelouse pendant l'échauffement, sous les yeux médusés de ses coéquipiers. Quant à Pape Matar Sarr, il a dû quitter le banc en plein match, incapable de poursuivre.



