Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation

Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr ont quitté l'hôpital après avoir été victimes de vertiges lors de la finale de la CAN dimanche soir à Rabat. Les trois internationaux sénégalais, contraints au forfait dans des circonstances dramatiques, vont beaucoup mieux et rejoindront la délégation pour le retour triomphal à Dakar.
Selon les informations de Taggat, confirmées par plusieurs sources, l'état de santé des trois Lions s'est nettement amélioré après une nuit éprouvante. Ces forfaits simultanés avaient marqué la finale remportée par le Sénégal face au Maroc, plongeant le staff technique dans l'inquiétude à quelques minutes du coup d'envoi.
Les circonstances de ces malaises restent impressionnantes. Krépin Diatta, titulaire indiscutable au poste d'arrière droit, avait été sorti du onze de départ quelques minutes seulement avant le début de la rencontre. Ousseynou Niang a connu un épisode encore plus spectaculaire en s'écroulant sur la pelouse pendant l'échauffement, sous les yeux médusés de ses coéquipiers. Quant à Pape Matar Sarr, il a dû quitter le banc en plein match, incapable de poursuivre.
La gravité de la situation a nécessité une hospitalisation pour Diatta et Sarr, qui ont passé la nuit sous surveillance médicale. Niang, dont l'état s'était stabilisé plus rapidement, a pu quitter l'hôpital bien plus tôt dans la soirée. Les trois joueurs ont finalement rejoint l'hôtel des Lions où réside la délégation sénégalaise à Rabat.
Cette issue rassurante met fin aux spéculations qui avaient commencé à enfler sur les réseaux sociaux concernant les causes exactes de ces vertiges simultanés. Plusieurs sources avaient évoqué de possibles intoxications alimentaires, tandis que d'autres pointaient du doigt les conditions climatiques ou la pression intense de la finale.
Les trois internationaux seront présents dans l'avion de la délégation sénégalaise qui quitte Rabat cet après-midi à 14h00 GMT pour revenir à Dakar. Ils pourront ainsi participer aux festivités prévues dans la capitale sénégalaise pour célébrer ce deuxième sacre continental des Lions de la Téranga.
Cette bonne nouvelle vient clore un épisode inquiétant qui avait failli gâcher la joie du vestiaire sénégalais dimanche soir. Le Sénégal peut désormais se concentrer pleinement sur les célébrations de son titre africain.
MS/NDARINFO