Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation

Lundi 19 Janvier 2026

Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation

Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr ont quitté l'hôpital après avoir été victimes de vertiges lors de la finale de la CAN dimanche soir à Rabat. Les trois internationaux sénégalais, contraints au forfait dans des circonstances dramatiques, vont beaucoup mieux et rejoindront la délégation pour le retour triomphal à Dakar.
 

Selon les informations de Taggat, confirmées par plusieurs sources, l'état de santé des trois Lions s'est nettement amélioré après une nuit éprouvante. Ces forfaits simultanés avaient marqué la finale remportée par le Sénégal face au Maroc, plongeant le staff technique dans l'inquiétude à quelques minutes du coup d'envoi.
 

Les circonstances de ces malaises restent impressionnantes. Krépin Diatta, titulaire indiscutable au poste d'arrière droit, avait été sorti du onze de départ quelques minutes seulement avant le début de la rencontre. Ousseynou Niang a connu un épisode encore plus spectaculaire en s'écroulant sur la pelouse pendant l'échauffement, sous les yeux médusés de ses coéquipiers. Quant à Pape Matar Sarr, il a dû quitter le banc en plein match, incapable de poursuivre.
 

La gravité de la situation a nécessité une hospitalisation pour Diatta et Sarr, qui ont passé la nuit sous surveillance médicale. Niang, dont l'état s'était stabilisé plus rapidement, a pu quitter l'hôpital bien plus tôt dans la soirée. Les trois joueurs ont finalement rejoint l'hôtel des Lions où réside la délégation sénégalaise à Rabat.
 

Cette issue rassurante met fin aux spéculations qui avaient commencé à enfler sur les réseaux sociaux concernant les causes exactes de ces vertiges simultanés. Plusieurs sources avaient évoqué de possibles intoxications alimentaires, tandis que d'autres pointaient du doigt les conditions climatiques ou la pression intense de la finale.
 

Les trois internationaux seront présents dans l'avion de la délégation sénégalaise qui quitte Rabat cet après-midi à 14h00 GMT pour revenir à Dakar. Ils pourront ainsi participer aux festivités prévues dans la capitale sénégalaise pour célébrer ce deuxième sacre continental des Lions de la Téranga.
 

Cette bonne nouvelle vient clore un épisode inquiétant qui avait failli gâcher la joie du vestiaire sénégalais dimanche soir. Le Sénégal peut désormais se concentrer pleinement sur les célébrations de son titre africain.
 

MS/NDARINFO
 

CAN 2025

Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation

Les trois Lions victimes de vertiges lors de la finale CAN sont sortis d'hospitalisation
Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr ont quitté l'hôpital après avoir été victimes de...

Ismail Jakobs annonce : "Beaucoup de choses vont sortir après le match"

Ismail Jakobs annonce : "Beaucoup de choses vont sortir après le match"
Le sacre du Sénégal en CAN 2025 dimanche soir à Rabat est entaché de zones d'ombre. Ismail Jakobs,...

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"

Gianni Infantino : "Nous condamnons fermement le comportement des joueurs sénégalais"
Le président de la FIFA Gianni Infantino a annoncé des sanctions contre le Sénégal après le...

Yehvann Diouf révèle les coulisses de l'affaire des serviettes d'Édouard Mendy

Yehvann Diouf révèle les coulisses de l'affaire des serviettes d'Édouard Mendy
Yehvann Diouf, le gardien remplaçant du Sénégal, a livré dimanche soir au micro de Wiwsport un...

CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal

CAN 2026 : Les confidences de Pape Gueye sur la finale éprouvante du Sénégal
Le mental des champions. Pape Gueye a livré dimanche soir en conférence de presse un témoignage...
LES PLUS LUS

Finale CAN : portes ouvertes à 15h, cérémonie de clôture à 18h30, coup d'envoi à 19h

17/01/2026

Sénégal : gel des importations de pomme de terre et d’oignon

16/01/2026

Finale CAN : le Soudanais Mahmoud Ismail désigné pour Sénégal-Maroc

16/01/2026

Alerte météo: houle dangereuse de 2,5 mètres sur les côtes sénégalaises dès dimanche

15/01/2026

Le Sénégal lancera son deuxième satellite GAINDESAT-1B en 2026

16/01/2026

Mutation à la MAC du Pavillon spécial : ce que l'on sait de la nomination de Papa Modou Diouf

17/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026
SERVICES