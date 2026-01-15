Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion

Jeudi 15 Janvier 2026

Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion

À 20 ans, le défenseur Mamadou Sarr incarne l’un des visages les plus prometteurs de l’équipe nationale du Sénégal, marquant une histoire personnelle forte à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 après avoir choisi de représenter les Lions plutôt que la France. 
 

Fils de l’ancien international sénégalais Pape Sarr, Sarr a grandi entre la France et le football, se formant notamment à l’Olympique Lyonnais puis s’imposant au RC Strasbourg en Ligue 1. 
 

Convoqué par le sélectionneur national, il a été lancé en demi-finale face à l’Égypte après une blessure dans la défense sénégalaise et a livré une prestation solide, démontrant calme, lecture du jeu et maturité malgré la pression du moment. 
 

Ce choix d’aligner ses couleurs sur celles du Sénégal symbolise pour lui une revanche personnelle et familiale : vingt-trois ans après que son père a manqué une finale de CAN en 2002, le jeune défenseur se retrouve aujourd’hui à la veille de disputer la sienne, portant l’héritage avec détermination. 
 

Aligné d’ores et déjà comme un pilier défensif dans le dispositif sénégalais, Sarr représente la nouvelle génération des Lions, prête à écrire un nouveau chapitre de la grande histoire du football africain. 

Ms/Ndarinfo


 


Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 15 Janvier 2026 - 07:19 CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail

Mercredi 14 Janvier 2026 - 16:11 Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons

Mercredi 14 Janvier 2026 - 15:20 Pape Djibril Fall exige la libération immédiate de Karim Xrum Xax

CAN 2025

Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion

Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion
À 20 ans, le défenseur Mamadou Sarr incarne l’un des visages les plus prometteurs de l’équipe...

CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail

CAN 2025 : Pape Thiaw veut finir le travail
Qualifié pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le sélectionneur national du...

Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons

Demi-finale CAN : le onze offensif de Pape Thiaw pour défier les Pharaons
Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a dévoilé sa composition d'équipe pour la...

Pape Djibril Fall exige la libération immédiate de Karim Xrum Xax

Pape Djibril Fall exige la libération immédiate de Karim Xrum Xax
Le député Pape Djibril Fall a vivement dénoncé l'arrestation de l'activiste Abdou Karim Guèye, plus...

Demi-finale : la dépendance à Salah, talon d'Achille des Pharaons

Demi-finale : la dépendance à Salah, talon d'Achille des Pharaons
Malgré leur parcours remarquable et leur qualification aux dépens de la Côte d'Ivoire championne en...
LES PLUS LUS

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026

Malgré la crise, les exportations pétrolières vers le Mali bondissent de 15,3%

08/01/2026

Une pirogue partie de Gambie avec 61 migrants secourue à Mbattal après une panne GPS

12/01/2026
SERVICES