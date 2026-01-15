Mamadou Sarr, la revanche du fils de Lion

À 20 ans, le défenseur Mamadou Sarr incarne l’un des visages les plus prometteurs de l’équipe nationale du Sénégal, marquant une histoire personnelle forte à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 après avoir choisi de représenter les Lions plutôt que la France.





Fils de l’ancien international sénégalais Pape Sarr, Sarr a grandi entre la France et le football, se formant notamment à l’Olympique Lyonnais puis s’imposant au RC Strasbourg en Ligue 1.





Convoqué par le sélectionneur national, il a été lancé en demi-finale face à l’Égypte après une blessure dans la défense sénégalaise et a livré une prestation solide, démontrant calme, lecture du jeu et maturité malgré la pression du moment.





Ce choix d’aligner ses couleurs sur celles du Sénégal symbolise pour lui une revanche personnelle et familiale : vingt-trois ans après que son père a manqué une finale de CAN en 2002, le jeune défenseur se retrouve aujourd’hui à la veille de disputer la sienne, portant l’héritage avec détermination.





Aligné d’ores et déjà comme un pilier défensif dans le dispositif sénégalais, Sarr représente la nouvelle génération des Lions, prête à écrire un nouveau chapitre de la grande histoire du football africain.



Ms/Ndarinfo







