Maroc : Pourquoi des internationaux sont-ils critiqués après un "like" pour le Sénégal ?

Plusieurs joueurs de la sélection nationale du Maroc font l'objet d'une vive polémique sur les réseaux sociaux après avoir interagi avec des publications de l'équipe du Sénégal célébrant un trophée remporté en France. Cette attitude, perçue comme un manque de retenue par une partie du public, a déclenché une vague d'indignation chez de nombreux supporters marocains qui jugent ces interactions inappropriées dans le contexte de la rivalité sportive continentale.





Les noms de plusieurs internationaux ont été explicitement cités par les internautes. Eliesse Ben Seghir est particulièrement pointé du doigt pour avoir maintenu son interaction tout en procédant à une mise à jour de sa photo de profil. À l'inverse, Ismael Saibari, Oussama Targhalline et Yassine Kechta auraient rapidement retiré leurs "likes" face à l'ampleur de la controverse. Ces gestes, bien que relevant de la sphère numérique privée, sont interprétés par une frange radicale des supporters comme une atteinte à l'image et à la discipline de la sélection nationale.





Sur les plateformes X (anciennement Twitter) et Instagram, les appels à des sanctions se multiplient. Certains fans exigent une intervention de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) pour recadrer les joueurs concernés, estimant que le respect de l'institution nationale doit primer sur les affinités personnelles entre joueurs évoluant dans les mêmes championnats européens. À ce stade, aucune communication officielle de la fédération ou de l'encadrement technique n'a été diffusée pour commenter l'incident ou d'éventuelles mesures disciplinaires.





MS/NDARINFO



