Kader Dia et deux journalistes poursuivis pour transmission volontaire du VIH

Le chanteur religieux Ass Dione a été interpellé hier par la Brigade de recherches de la compagnie de Keur Massar, marquant la 52e arrestation dans l'enquête sur le démantèlement d'un présumé réseau de mœurs. Sous la supervision du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, les investigations menées par la Gendarmerie nationale sous le commandement du général Martin Faye révèlent des développements judiciaires majeurs pour plusieurs figures du secteur des médias.





Le dossier s'est considérablement alourdi pour le chroniqueur de la chaîne Sen TV, Kader Dia. Déjà poursuivi pour association de malfaiteurs et actes contre nature, il fait désormais l'objet d'un nouveau chef d'accusation de transmission volontaire du VIH. Selon des informations judiciaires concordantes, cette même charge accable désormais les journalistes Kadior Cissé de 7TV ainsi que Pape Gaye Tall du média Kéwoulo, complexifiant davantage leur situation pénale avant leur présentation devant les autorités judiciaires.



Parallèlement à ces auditions, l'enquête s'étend à d'autres profils interpellés récemment. Parmi eux figurent un ressortissant tchadien nommé Hussen, ainsi que Khalifa Ababacar Traoré, présenté par les enquêteurs comme un partenaire de l'animateur Pape Cheikh Diallo. Ces derniers, ainsi que plusieurs autres suspects, doivent être présentés au juge d'instruction du premier cabinet ce lundi, sauf modification du calendrier judiciaire. Le parquet cherche à établir les ramifications exactes de ce réseau et l'implication de chaque acteur dans les faits reprochés.





La Gendarmerie nationale poursuit ses investigations techniques et les interrogatoires de fond pour consolider les éléments de preuve. Les autorités judiciaires insistent sur la gravité des faits de transmission volontaire de maladie, qui s'ajoutent aux délits initiaux de mœurs. Cette affaire, qui mobilise d'importants moyens de la section de recherches, continue de susciter une attention médiatique soutenue en raison de la notoriété des personnes mises en cause et de la nature sensible des chefs d'inculpation retenus par le parquet de Pikine-Guédiawaye.





MS/NDARINFO



