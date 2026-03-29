Pourquoi Véron Mosengo-Omba quitte-t-il la CAF ? Les dessous d'un départ surprise

Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, a officiellement annoncé sa démission de ses fonctions ce dimanche. Cette décision surprise intervient après cinq années passées à la tête de l'administration de l'instance faîtière du football africain, où il avait été nommé en mars 2021 par le président Patrice Motsepe. Bien que les raisons exactes de ce départ n'aient pas été détaillées dans l'immédiat, cette annonce provoque une onde de choc au sein des instances sportives internationales.





Véron Mosengo-Omba, juriste de formation et ancien cadre de la FIFA, était considéré comme l'un des piliers des réformes structurelles engagées par la CAF ces dernières années. Sous sa gestion, l'organisation a mené des chantiers majeurs, notamment la restructuration des compétitions interclubs, l'augmentation des dotations de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) et la mise en œuvre de nouveaux standards de gouvernance. Son mandat a toutefois été marqué par des défis logistiques importants, incluant les reports successifs de plusieurs tournois continentaux et des tensions budgétaires récurrentes.





Le départ du secrétaire général pose désormais la question de sa succession à un moment charnière pour le football africain. La CAF s'apprête en effet à lancer plusieurs réformes liées aux droits de diffusion et au calendrier international. « Nous prenons acte de cette démission et remercions Véron Mosengo-Omba pour son dévouement au service du football continental », aurait déclaré une source interne à l'organisation, précisant qu'un intérim sera prochainement mis en place pour assurer la continuité des opérations courantes au siège du Caire.



Cette démission pourrait également être le signe de réajustements plus profonds au sein de l'exécutif de la CAF. Les observateurs s'interrogent sur l'impact de ce mouvement sur la relation entre la confédération et la FIFA, Mosengo-Omba étant perçu comme un trait d'union entre les deux entités. Le Comité exécutif de la CAF devrait se réunir en urgence dans les prochains jours pour valider le processus de nomination d'un nouveau secrétaire général et définir les orientations administratives prioritaires pour la fin du quinquennat de Patrice Motsepe.





MS/NDARINFO



