Dakar : Trois agresseurs d'un couple arrêtés à 5h du matin à Grand-Yoff

Trois individus ont été interpellés par la police ce dimanche à 5 heures du matin après avoir agressé un couple dans le quartier de Grand-Yoff. Les suspects ont été appréhendés en possession d'une partie des objets volés à l'arraché, dont des téléphones portables et des effets personnels dérobés sous la menace d'armes blanches. L'intervention rapide d'une patrouille de sécurisation, alertée par les appels au secours des victimes, a permis de neutraliser les assaillants après une brève poursuite dans les ruelles du secteur.





Le couple, surpris alors qu'il marchait à une heure de faible affluence, a été dépossédé de ses biens avec une violence notoire. Selon les premiers rapports médicaux, les victimes souffrent de traumatismes psychologiques importants mais ne présentent pas de blessures physiques graves. Les trois mis en cause, dont l'identité n'a pas été révélée, sont actuellement placés en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff. Ils sont poursuivis pour vol en réunion commis la nuit avec usage de violence et d'armes.





Cette opération s'inscrit dans un renforcement des patrouilles matinales visant à endiguer la recrudescence des agressions à l'aube dans la banlieue dakaroise. « Nous avons reçu des instructions fermes pour intensifier la présence sur le terrain aux heures charnières où les citoyens se rendent au travail », a confié une source sécuritaire proche du dossier. Une perquisition est en cours au domicile des suspects pour vérifier leur implication éventuelle dans d'autres délits similaires signalés ces dernières semaines dans la zone.





MS/NDARINFO



