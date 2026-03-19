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Nominations à la Santé : Guy Marius Sagna dénonce des « calamités » administratives

Jeudi 19 Mars 2026 - 20:56

Nominations à la Santé : Guy Marius Sagna dénonce des « calamités » administratives

Le député Guy Marius Sagna a profité de la célébration de la fête de Korité ce jeudi 19 mars 2026 pour lancer une charge virulente contre la gestion du ministère de la Santé. L'élu du peuple a ouvertement dénoncé les récentes décisions administratives au sommet du département, les qualifiant de véritables « calamités » pour le système de santé sénégalais.
 

Dans une déclaration musclée, le parlementaire a interpellé le ministre de la Santé sur l'utilisation de sa « parcelle de pouvoir », affirmant que les sacrifices des Sénégalais ne devaient pas servir de caution à des « petites représailles », des « petites vengeances » ou des « petites rancunes ».

Guy Marius Sagna a notamment fustigé le mouvement des cadres, tout en tenant à exprimer sa profonde gratitude au Dr Moussa Diallo ainsi qu'aux agents de l'Agence de Régulation de la Pharmacie (ARP), qu'il décrit comme des « travailleurs debout ». Cette sortie remet sous les projecteurs la tension persistante entre le sommet de l'administration de la santé et certains corps de métier régulés.
 

MS/NDARINFO
 


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