Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Nuit de terreur à Auchan-Thiaroye : huit encagoulés armés sèment la panique pendant 4 heures

Mardi 13 Janvier 2026

Nuit de terreur à Auchan-Thiaroye : huit encagoulés armés sèment la panique pendant 4 heures

huit individus encagoulés, lourdement armés, ont semé la panique pendant près de quatre heures avant de neutraliser les vigiles et les travailleurs trouvés sur place. Cette attaque à main armée d'une rare violence a mobilisé les forces de sécurité de la banlieue dakaroise.


Libération renseigne que les assaillants, équipés d'armes à feu et d'armes blanches, ont pris d'assaut le magasin Auchan vers 4 heures du matin. Après avoir maîtrisé le personnel de sécurité et les employés présents, ils ont méthodiquement fouillé tous les bureaux à la recherche d'argent et de biens de valeur. Au cours de leur opération, les malfaiteurs ont dérobé 11 téléphones portables avant de prendre la fuite.
 

L'un des vigiles a été grièvement blessé par balle lors de l'attaque. Les assaillants ont tiré des coups de feu en l'air pour couvrir leur fuite, semant davantage la panique dans le quartier. Le vigile blessé a été évacué pour recevoir des soins d'urgence.
 

Les forces de l'ordre ont rapidement procédé à une descente sur les lieux. L'un des membres de la bande, identifié comme Lamine Sow, âgé de 30 ans, a été cueilli aux Parcelles Assainies par la Brigade de recherches de Keur Massar.

Les autres présumés assaillants ont été identifiés et sont activement traqués par les enquêteurs.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN

Mali : un faux marabout arrêté après avoir escroqué 22 millions FCFA en promettant la victoire à la CAN
Un homme se présentant comme marabout sur les réseaux sociaux et qui avait promis la victoire du...

Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria

Arbitrage controversé : la FAF porte plainte contre le Sénégalais Issa Sy après Algérie-Nigeria
La Fédération algérienne de football (FAF) a officiellement déposé une plainte auprès de la...

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria

CAN 2025: la CAF ouvre une enquête après les graves incidents Algérie-Nigeria
La Confédération africaine de football a officiellement ouvert une enquête à la suite des incidents...

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain

Égypte vs Sénégal: une demi-finale au sommet mercredi prochain
L’Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la CAN 2025 en battant la Côte d'Ivoire 3-2 à...

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale

CAN 2025: cinq Lions menacés de suspension en cas de finale
Le Sénégal disputera une demi-finale de CAN pour la troisième fois lors de ses quatre dernières...
LES PLUS LUS

Keur Massar: démantèlement d'un réseau pornographique aux ramifications internationales

06/01/2026

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Sénégal-Mali: premier duel à élimination directe d'une rivalité vieille de 60 ans

06/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026
SERVICES