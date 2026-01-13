Nuit de terreur à Auchan-Thiaroye : huit encagoulés armés sèment la panique pendant 4 heures

huit individus encagoulés, lourdement armés, ont semé la panique pendant près de quatre heures avant de neutraliser les vigiles et les travailleurs trouvés sur place. Cette attaque à main armée d'une rare violence a mobilisé les forces de sécurité de la banlieue dakaroise.





Libération renseigne que les assaillants, équipés d'armes à feu et d'armes blanches, ont pris d'assaut le magasin Auchan vers 4 heures du matin. Après avoir maîtrisé le personnel de sécurité et les employés présents, ils ont méthodiquement fouillé tous les bureaux à la recherche d'argent et de biens de valeur. Au cours de leur opération, les malfaiteurs ont dérobé 11 téléphones portables avant de prendre la fuite.





L'un des vigiles a été grièvement blessé par balle lors de l'attaque. Les assaillants ont tiré des coups de feu en l'air pour couvrir leur fuite, semant davantage la panique dans le quartier. Le vigile blessé a été évacué pour recevoir des soins d'urgence.





Les forces de l'ordre ont rapidement procédé à une descente sur les lieux. L'un des membres de la bande, identifié comme Lamine Sow, âgé de 30 ans, a été cueilli aux Parcelles Assainies par la Brigade de recherches de Keur Massar.



Les autres présumés assaillants ont été identifiés et sont activement traqués par les enquêteurs.





MS/NDARINFO



