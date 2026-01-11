Connectez-vous
NDARINFO
Podor: inauguration d'une pépinière de 500.000 plants à Thioubalel Lao

Dimanche 11 Janvier 2026

Podor: inauguration d'une pépinière de 500.000 plants à Thioubalel Lao

L'association Podor Vert a inauguré samedi une pépinière de plus de 500.000 plants à Thioubalel Lao, dans le département de Podor, dans le cadre de la lutte contre la désertification, rapporte l'APS.
 

Cette pépinière a pour vocation de produire des plants destinés au reboisement, à la restauration des sols et à la préservation du couvert végétal dans l'ensemble du département de Podor, selon les responsables de l'association.
 

Ils signalent que ce projet bénéficie d'un financement de NANNK Trust, la fondation de l'artiste Baba Maal, figure emblématique de la musique sénégalaise et "militant écologiste reconnu".
 

À travers NANNK Trust, "Baba Maal traduit son plaidoyer pour l'environnement en actions concrètes, ciblées et durables".
 

Selon les responsables de l'association Podor Vert, cette initiative "s'inscrit dans une démarche de responsabilité citoyenne, visant à répondre aux urgences climatiques là où elles se posent avec le plus d'acuité".
 

MS/NDARINFO

 


