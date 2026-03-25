Grand-Yoff : Un artiste ligoté et séquestré par des dealers sauvé de justesse par la police

Une intervention spectaculaire du Commissariat d'arrondissement de Grand-Yoff a permis de démanteler un violent réseau de trafic de drogue au quartier Arafat ce mardi 24 mars 2026.





Suite à l'exploitation de renseignements précis, les policiers ont procédé à l'interpellation de huit individus pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de drogue, séquestration et tentative de meurtre.





Sur les lieux de l'opération, les forces de l'ordre ont découvert et sauvé in extremis une victime — un artiste domicilié à Grand-Yoff — ligotée des pieds aux mains, présentant des blessures apparentes et sous la menace d'une exécution imminente.





Enlevé à son domicile par ses ravisseurs, l'artiste a été roué de coups et menacé de mort à l'aide d'armes blanches et de bâtons. Ses agresseurs l'accusaient d'avoir soustrait une quantité importante de chanvre indien dissimulée dans un bâtiment démoili servant de quartier général au réseau.





Pour tenter de justifier leur acte devant les enquêteurs, les mis en cause ont évoqué une dette financière de 300 000 FCFA, tout en passant aux aveux concernant leurs activités criminelles de trafic de stupéfiants exercées depuis plusieurs années dans le secteur.





La perquisition des lieux a permis aux limiers de saisir 3 kg de chanvre indien, un paquet de 125 grammes, 5 cornets, des armes blanches, la corde de séquestration ainsi qu'une moto de livraison. Les huit suspects ont été placés en garde à vue au commissariat de Grand-Yoff pour la suite de la procédure judiciaire.





MS/NDARINFO





