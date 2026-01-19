Retour des Lions ce lundi à 21h30 : "accueil exceptionnel" du Président Bassirou Diomaye Faye à l'AIBD

L'équipe nationale du Sénégal est attendue à Dakar ce lundi soir pour un retour triomphal après son sacre à la CAN 2025. Un programme officiel exceptionnel a été arrêté par les autorités pour honorer les nouveaux rois du football africain.





Le vol spécial transportant les joueurs et l'encadrement des Lions va quitter la capitale marocaine dans l'après-midi, a précisé un membre de la délégation sénégalaise à l'APS. La Fédération sénégalaise de football a confirmé que l'arrivée du vol à l'Aéroport international Blaise Diagne est prévue à 21h30.





Les Lions de la Téranga, vainqueurs de la CAN dimanche face au Maroc sur le score de 1-0, auront droit à un accueil exceptionnel présidé par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État sera accompagné des membres du gouvernement pour recevoir les champions d'Afrique dès leur descente d'avion.





La FSF a dévoilé un programme de célébration étalé sur deux jours. Après l'accueil officiel à l'AIBD lundi soir, une grande parade populaire est prévue mardi à partir de 11h00 dans les principales artères de Dakar. Cette sortie permettra aux champions d'Afrique de partager leur sacre avec les populations, invitées à sortir massivement pour communier avec leurs héros.





Les Lions traverseront la capitale sénégalaise à bord d'un cortège qui devrait sillonner les artères principales de Dakar, offrant aux supporters l'occasion de célébrer ce deuxième titre continental. La ferveur populaire devrait être immense après l'exploit réalisé dimanche à Rabat.





La journée de mardi sera clôturée par une réception officielle à 16h00 au Palais de la République. Cette cérémonie marquera la reconnaissance de la Nation envers l'équipe nationale pour cet exploit continental qui a suscité une immense fierté à travers tout le pays.





Le retour des Lions intervient dans un contexte particulier, alors que la FIFA a annoncé des sanctions contre le Sénégal pour le retrait temporaire des joueurs lors de la finale, et que le Maroc a saisi les instances pour contester la victoire sénégalaise. Ces polémiques n'enlèvent rien à la joie populaire qui s'apprête à exploser à Dakar.





Le Sénégal confirme ainsi sa place au sommet du football africain, au terme d'un parcours remarquable qui restera gravé dans l'histoire du football sénégalais.





