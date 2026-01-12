Riz brisé ordinaire : de 350 à 300 FCFA le kilo, des contrôles annoncés sur les marchés

Dans un communiqué signé par le ministre Serigne Guèye Diop, le département précise qu'« au niveau des autres régions du pays, ce prix fixé sera majoré d'un différentiel de transport déterminé par chaque Conseil régional de la consommation ». Cette mesure tient compte des réalités logistiques et des coûts de transport variables selon les localités.
Cette baisse de prix vise à « améliorer le pouvoir d'achat des ménages tout en contribuant au renforcement de la sécurité alimentaire nationale », selon le ministère qui rappelle que le riz brisé ordinaire est « une composante essentielle de l'alimentation pour plus de 90 % des foyers sénégalais ». Cette denrée de première nécessité constitue en effet la base de l'alimentation quotidienne dans la grande majorité des ménages à travers le pays.
Les importateurs, grossistes et détaillants sont invités à respecter strictement ce nouveau prix, sous peine de sanctions. « Les contrôles sur les marchés seront intensifiés afin d'assurer la mise en œuvre effective de cette mesure », avertit le ministère, ajoutant que « tout manquement à cette obligation entraînera l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur ».
Le Gouvernement assure poursuivre « une surveillance attentive de l'évolution des prix des produits alimentaires et, le cas échéant, mettra en œuvre des mesures supplémentaires afin de préserver le pouvoir d'achat des citoyens ». Cette annonce s'inscrit dans la politique de régulation des prix des produits de grande consommation menée par les autorités pour alléger le fardeau économique des ménages face à l'inflation.
