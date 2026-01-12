Riz brisé ordinaire : de 350 à 300 FCFA le kilo, des contrôles annoncés sur les marchés

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a annoncé une réduction du prix officiel du kilogramme de riz brisé ordinaire, destiné à soutenir le pouvoir d'achat des ménages sénégalais. À compter du 6 janvier 2026, le prix passe de 350 à 300 francs CFA dans la région de Dakar, soit une baisse de 50 francs CFA.

