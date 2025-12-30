Connectez-vous
Saint-Louis : Première réunion du comité de suivi de la charte de la vallée du fleuve Sénégal depuis 2007

Mardi 30 Décembre 2025

Le comité de suivi de la charte de la vallée du fleuve Sénégal, institué en 2007, s'est réuni pour la première fois lundi à Saint-Louis, sous la présidence du gouverneur de région, pour évaluer la gestion des ressources en eau et du foncier irrigué.
 

"C'est notre première réunion parce que depuis que la charte a été instituée en 2007, il y a eu quelques difficultés", a déclaré le gouverneur de Saint-Louis, saluant l'initiative de cette rencontre du comité de suivi.
 

La charte de la vallée du fleuve Sénégal a été instituée par arrêté primatorial en 2007 pour "permettre une gestion rationnelle des ressources en eau mais également du foncier, surtout là où véritablement le domaine irrigué" se trouve, a-t-il rappelé.
 

L'objectif est de "permettre aux acteurs d'accéder à ce foncier, d'exploiter les terres, de profiter également des ressources hydriques et de contribuer à l'atteinte des politiques publiques, notamment en termes d'agriculture et de souveraineté alimentaire", a-t-il expliqué.
 

Le comité de suivi, institué par l'article 10 de la charte, est présidé par le gouverneur de Saint-Louis et regroupe les autorités administratives des régions de Tambacounda, Matam et Louga, ainsi que l'ensemble des collectivités territoriales impactées par le fleuve Sénégal et la Falémé.
 

"Ce sont ces acteurs-là qui se réunissent, qui évaluent la mise en œuvre de la charte, qui font le point de situation par rapport au respect des orientations de cette charte, qui donnent des orientations et qui assurent le suivi de l'application des mesures", a précisé le gouverneur.
 

Selon lui, cette réunion vise à "faire un point de situation et de nous projeter sur l'avenir proche et de voir comment véritablement faire en sorte que la nouvelle vision prônée par les autorités s'adapte à cette charte ou, à contrario, comment la charte pourrait s'adapter à cette nouvelle vision".
 

Le gouverneur a souligné que "les politiques publiques restent les mêmes, les autorités restent les mêmes et ensemble nous allons œuvrer à l'atteinte de ces politiques publiques".
 



