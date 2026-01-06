Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saison 2025-2026: le championnat régional de Saint-Louis démarre en force

Mardi 6 Janvier 2026

Saison 2025-2026: le championnat régional de Saint-Louis démarre en force

Le championnat régional du district de Saint-Louis, saison 2025-2026, a été lancé lundi au stade Mawade Wade avec deux premières rencontres riches en buts, Sor Nord s'imposant face à Gandon AC (4-2) et Atlectic FC dominant le Foyer de Mpal (3-1).
 

La première journée du championnat régional s'est ouverte lundi 5 janvier avec la large victoire de Sor Nord face à Gandon AC (4-2), suivie du succès d'Atlectic FC contre le Foyer de Mpal (3-1), selon le programme de la compétition.


La suite de cette première journée se poursuit mardi 6 janvier avec deux affiches: Almamy affronte Saint-Louis Académie Foot à 16h00, tandis qu'Espoir Hydro défie l'Étoile Polaire à 18h00 sur la pelouse de Mawade Wade.
 

Le programme se poursuivra jeudi 8 janvier avec les confrontations Medina Marmiyal-Jokko FC (16h00) et Ndiolofène FC-Medina Course (18h00).
 

La première journée s'achèvera lundi 12 janvier avec les duels Khor FC-Lappu Nder (16h00) et NAF-ERGM (18h00), toujours au stade Mawade Wade.

Cette programmation étalée sur plusieurs jours devrait permettre aux équipes du district de disputer leurs rencontres dans de bonnes conditions sur l'unique stade disponible.
 

Le championnat régional du district de Saint-Louis regroupe les principales formations de football de la région et constitue une étape importante dans la pyramide du football sénégalais.
 

Programme complet de la 1ère journée:
 

Mardi 6 janvier 2026

  • 16h00: Almamy vs Saint-Louis Académie Foot
  • 18h00: Espoir Hydro vs Étoile Polaire

Jeudi 8 janvier 2026

  • 16h00: Medina Marmiyal vs Jokko FC
  • 18h00: Ndiolofène FC vs Medina Course

Lundi 12 janvier 2026

  • 16h00: Khor FC vs Lappu Nder
  • 18h00: NAF vs ERGM

MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine

CAN 2025 : Sénégal-Mali en quarts, le Maroc qualifié, le tableau des huitièmes se dessine
Le Sénégal, tenant du titre, affrontera le Mali en quarts de finale de la CAN-2025 le 9 janvier à...

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN

Mané devient le meilleur passeur de l'histoire de la CAN
L'attaquant sénégalais Sadio Mané est devenu samedi le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe...

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"

CAN 2025 : Pape Gueye, auteur du doublé - "Le plus important, c'est les trois points"
Auteur d'un doublé décisif lors de la victoire 3-1 du Sénégal contre le Soudan en huitièmes de...

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts

CAN 2025 : Sadio Mané salue la qualité d'Ibrahima Mbaye et promet "plus d'intensité" en quarts
Le capitaine des Lions du Sénégal, Sadio Mané, s'est exprimé en zone mixte après la victoire 3-1...

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1

CAN 2025 : Le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale en battant le Soudan 3-1
L'équipe nationale du Sénégal s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN Maroc 2025 en...
LES PLUS LUS

Santé : Le Drepaf, médicament contre la drépanocytose fabriqué à Dakar, redonne espoir aux malades

04/01/2026

Le Sénégal va offrir Internet gratuit à un million de personnes via des antennes satellitaires en 2026

01/01/2026

Sonko dénonce les "contrats léonins" qui ont ruiné le Sénégal

01/01/2026

Ousmane Sonko rend une visite privée au khalife général des Mourides à Touba

01/01/2026

Budget 2025 : Le gouvernement renforce les moyens alloués aux forces de défense

30/12/2025

La Senelec annonce une baisse de 10% des tarifs de l'électricité à partir du 1er janvier 2026

31/12/2025

Grands transferts d'eau : L'OLAC prépare Dakar-Mbour-Thiès et Touba

31/12/2025
SERVICES