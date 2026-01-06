Saison 2025-2026: le championnat régional de Saint-Louis démarre en force

Le championnat régional du district de Saint-Louis, saison 2025-2026, a été lancé lundi au stade Mawade Wade avec deux premières rencontres riches en buts, Sor Nord s'imposant face à Gandon AC (4-2) et Atlectic FC dominant le Foyer de Mpal (3-1).





La première journée du championnat régional s'est ouverte lundi 5 janvier avec la large victoire de Sor Nord face à Gandon AC (4-2), suivie du succès d'Atlectic FC contre le Foyer de Mpal (3-1), selon le programme de la compétition.





La suite de cette première journée se poursuit mardi 6 janvier avec deux affiches: Almamy affronte Saint-Louis Académie Foot à 16h00, tandis qu'Espoir Hydro défie l'Étoile Polaire à 18h00 sur la pelouse de Mawade Wade.





Le programme se poursuivra jeudi 8 janvier avec les confrontations Medina Marmiyal-Jokko FC (16h00) et Ndiolofène FC-Medina Course (18h00).





La première journée s'achèvera lundi 12 janvier avec les duels Khor FC-Lappu Nder (16h00) et NAF-ERGM (18h00), toujours au stade Mawade Wade.



Cette programmation étalée sur plusieurs jours devrait permettre aux équipes du district de disputer leurs rencontres dans de bonnes conditions sur l'unique stade disponible.





Le championnat régional du district de Saint-Louis regroupe les principales formations de football de la région et constitue une étape importante dans la pyramide du football sénégalais.





Programme complet de la 1ère journée:





Mardi 6 janvier 2026



16h00: Almamy vs Saint-Louis Académie Foot

18h00: Espoir Hydro vs Étoile Polaire

Jeudi 8 janvier 2026



16h00: Medina Marmiyal vs Jokko FC

18h00: Ndiolofène FC vs Medina Course

Lundi 12 janvier 2026



16h00: Khor FC vs Lappu Nder

18h00: NAF vs ERGM

MS



