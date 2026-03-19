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Saly-Portudal : Saisie record de 3 kg de haschich par le commissariat urbain

Jeudi 19 Mars 2026 - 06:59

Saly-Portudal : Saisie record de 3 kg de haschich par le commissariat urbain

Le Commissariat urbain de Saly-Portudal a démantelé un important réseau de trafic de stupéfiants dans la nuit du 14 au 15 mars 2026. Cette opération de sécurisation, menée par la Brigade de recherches dans le secteur de Saly-Tapée, a permis la saisie de 3 kilogrammes de haschich et l'interpellation de deux individus impliqués dans ce commerce illicite.
 

L'enquête a débuté par l'interpellation du vigile d'une villa située à la résidence « Les Cottages », trouvé en possession d'une petite quantité de drogue qu'il tentait d'écouler. Les investigations ont ensuite conduit les policiers à une perquisition dans la villa dont il assurait la garde. Les agents y ont découvert, dissimulées dans un réfrigérateur, 29 plaquettes de haschich soigneusement conditionnées.

Le véritable propriétaire de la marchandise, qui s'est révélé être le fils de la propriétaire de la villa, a reconnu avoir acquis la drogue pour la somme de 5 000 000 FCFA lors d'une soirée à Nguérigne. Au terme de leur garde à vue, le vigile et le fils du propriétaire ont été déférés au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Mbour pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogues.
 

MS/NDARINFO
 


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