Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Sirmang : 24 blocs de chanvre indien interceptés par l'OCRTIS

Mercredi 14 Janvier 2026

Sirmang : 24 blocs de chanvre indien interceptés par l'OCRTIS

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a effectué une importante saisie de drogue dans la nuit du 12 au 13 janvier 2026. Vingt-quatre kilogrammes de chanvre indien ont été découverts dans la localité de Sirmang.
 

Lors d'une patrouille nocturne menée aux environs de 03 heures du matin dans le secteur de Karang, les agents ont découvert deux colis suspects à hauteur de la localité de Sirmang. Après inspection, ces ballots contenaient chacun douze blocs de chanvre indien, soit un total de vingt-quatre blocs pour un poids global de 24 kilogrammes.
 

Cette saisie s'inscrit dans le cadre des missions de sécurisation régulières menées par la BRS de Fatick pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans la région. La drogue, dont la destination finale n'a pas encore été déterminée, était dissimulée dans deux colis abandonnés, laissant supposer que les trafiquants ont été alertés de la présence des forces de l'ordre.
 

Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller les propriétaires de la marchandise. Les enquêteurs de la BRS exploitent actuellement plusieurs pistes pour remonter le réseau de distribution et déterminer l'origine de cette importante quantité de drogue.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

Habib Diarra : "Il ne faudra pas surjouer, rester concentré du début jusqu'à la fin"

Habib Diarra : "Il ne faudra pas surjouer, rester concentré du début jusqu'à la fin"
Après la dernière séance d'entraînement des Lions avant la demi-finale face à l'Égypte, le milieu...

Kalidou Koulibaly : "Les supporters sénégalais sont le meilleur public de la CAN"

Kalidou Koulibaly : "Les supporters sénégalais sont le meilleur public de la CAN"
Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, s'est réjoui mardi à Tanger de la...

CAN 2025 : le capitaine des Lions promet un clean sheet contre les Pharaons

CAN 2025 : le capitaine des Lions promet un clean sheet contre les Pharaons
L'équipe du Sénégal est consciente de la force de son adversaire égyptien en demi-finale de la CAN...

CAN 2025 : Pierre Ghislain Atcho, le "cauchemar" du Sénégal, désigné pour la demi-finale

CAN 2025 : Pierre Ghislain Atcho, le "cauchemar" du Sénégal, désigné pour la demi-finale
La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Atcho...

CAN 2025 : Égypte-Sénégal, le choc des philosophies en demi-finale à Tanger

CAN 2025 : Égypte-Sénégal, le choc des philosophies en demi-finale à Tanger
L'Égypte affronte le Sénégal ce mercredi en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN)...
LES PLUS LUS

Diomaye Faye institue une indemnité de logement de 100.000 FCFA pour tous les agents de l'État

07/01/2026

Mame Mbaye Niang dépose deux plaintes contre quatre avocats de la défense de Sonko

10/01/2026

GTA, pont de Rosso, mobilité: ce qu'il faut retenir du communiqué conjoint

08/01/2026

Le Communiqué du conseil des ministres du Mercredi 07 janvier 2026

07/01/2026

Sans adaptation climatique, l'agriculture sénégalaise pourrait perdre 18% de sa production

11/01/2026

De Gandiol à Mpal: le parcours spirituel de Mame Rawane Ngom

11/01/2026

Le FDR dénonce une "crise économique et institutionnelle" et appelle à l'unité de l'opposition

11/01/2026
SERVICES