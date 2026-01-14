Sirmang : 24 blocs de chanvre indien interceptés par l'OCRTIS

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Fatick, relevant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a effectué une importante saisie de drogue dans la nuit du 12 au 13 janvier 2026. Vingt-quatre kilogrammes de chanvre indien ont été découverts dans la localité de Sirmang.
Lors d'une patrouille nocturne menée aux environs de 03 heures du matin dans le secteur de Karang, les agents ont découvert deux colis suspects à hauteur de la localité de Sirmang. Après inspection, ces ballots contenaient chacun douze blocs de chanvre indien, soit un total de vingt-quatre blocs pour un poids global de 24 kilogrammes.
Cette saisie s'inscrit dans le cadre des missions de sécurisation régulières menées par la BRS de Fatick pour lutter contre le trafic de stupéfiants dans la région. La drogue, dont la destination finale n'a pas encore été déterminée, était dissimulée dans deux colis abandonnés, laissant supposer que les trafiquants ont été alertés de la présence des forces de l'ordre.
Les investigations se poursuivent activement pour identifier et interpeller les propriétaires de la marchandise. Les enquêteurs de la BRS exploitent actuellement plusieurs pistes pour remonter le réseau de distribution et déterminer l'origine de cette importante quantité de drogue.
MS/NDARINFO