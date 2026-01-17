Connectez-vous
Thiaw déterminé face au Maroc : « On restera sur nos principes »

Samedi 17 Janvier 2026

Thiaw déterminé face au Maroc : « On restera sur nos principes »

En conférence de presse ce samedi, accompagné de son défenseur Moussa Niakhaté, Pape Thiaw a détaillé l'état d'esprit des Lions de la Téranga avant la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations face au Maroc.
 

Le technicien sénégalais a d'abord pointé du doigt des défaillances dans l'organisation de cette finale, sans toutefois s'étendre sur le sujet. Puis il s'est tourné vers l'adversaire du jour, rendant hommage au parcours des Lions de l'Atlas.
 

« Pour jouer une finale il faut être prêt sur tous les plans. Techniquement, tactiquement et mentalement face à une belle équipe du Maroc qui n'a cessé de faire de bonnes choses », a déclaré le sélectionneur. Il a tenu à saluer la performance historique des Marocains lors de la Coupe du monde 2022, où ils avaient atteint les demi-finales.
 

Malgré cet hommage appuyé, Pape Thiaw a affiché une détermination sans faille. « On fera face à une grande équipe du Maroc mais nous de notre côté, on restera sur nos principes. Ce ne sera pas un match facile pour aucune des deux équipes mais on est prêts et déterminés à ramener le trophée à la maison », a-t-il martelé.
 

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, tentera dimanche de décrocher sa deuxième étoile. Face à eux, le Maroc rêve d'un second sacre continental après celui de 1976. Une finale au sommet entre deux des meilleures sélections africaines, qui promet un duel tactique de haute intensité.

Ms/Ndarinfo
 

CAN 2025

