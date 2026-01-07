Touba: trois membres d'un gang qui neutralisait et dépouillait les chauffeurs arrêtés

La brigade de recherches du Commissariat de Ndamatou a mis fin aux agissements d'un gang spécialisé dans les agressions violentes et le vol de véhicules, avec l'interpellation de trois malfaiteurs, le quatrième complice demeurant introuvable, a-t-on appris de sources policières.





C'est dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 que les enquêteurs de Ndamatou ont été informés des activités d'une bande criminelle sévissant dans leur zone de compétence.





Les investigations ont permis d'établir que ce gang de quatre personnes avait élaboré une stratégie bien huilée : ils sollicitaient les services d'un chauffeur de transport urbain qu'ils parvenaient à neutraliser et à attacher, avant de s'emparer du véhicule et de ses biens.





La nuit du 5 au 6 janvier 2026, pendant le Magal de Darou Rahmane, le gang a mis son plan à exécution avec pour cible F. Sène, un jeune chauffeur de taxi de 25 ans.





Les malfaiteurs ont loué sa Peugeot 406 pour se rendre au quartier "Domaine Ba" contre la somme de 2.000 FCFA.





En chemin, les passagers ont demandé au conducteur de modifier son itinéraire sous prétexte de s'être trompés de route. Une fois arrivés dans une ruelle isolée et sablonneuse, ils ont ordonné l'arrêt du véhicule.





Le passager assis à l'arrière gauche a saisi le chauffeur par le cou pour l'étrangler, tandis que son complice à l'avant sortait une machette pour le menacer de mort. Les autres membres du gang l'ont rapidement ligoté à l'aide d'une corde.





Une fois leur victime neutralisée, les criminels l'ont transporté jusqu'au quartier "Mbadianène" où ils l'ont jeté dans les buissons.





Leur butin : le véhicule Peugeot 406, deux téléphones portables, ainsi que 88.000 francs CFA que le chauffeur avait retirés d'une tontine.





Grâce au travail des enquêteurs et à l'aide d'un informateur, les forces de l'ordre ont pu localiser deux membres du gang. M.C. Guèye et M. Ngom ont été appréhendés à l'angle "Keur Baye Lahat" alors qu'ils s'apprêtaient à rencontrer un acheteur potentiel pour écouler le véhicule volé.





Placés en garde à vue, les deux suspects ont passé aux aveux. Ils ont admis leur implication dans l'agression et ont confirmé appartenir à une organisation de quatre personnes dédiée aux attaques de chauffeurs et au vol de véhicules.





Leurs déclarations ont permis d'identifier les deux autres complices : F. Sarr et C. Niang, surnommé "Baye Fall".





La troisième arrestation n'a pas tardé. Les policiers ont rapidement interpellé F. Sarr. En revanche, C. Niang alias "Baye Fall" a réussi à prendre la fuite et fait actuellement l'objet d'un avis de recherche.





Le trio interpellé devra répondre de graves accusations devant la justice : association de malfaiteurs, vol en réunion perpétré de nuit avec utilisation d'un moyen de locomotion, violences et port d'arme blanche.



MS





