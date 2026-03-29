Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Visite annoncée de Motsepe au Sénégal : Ce que propose Guy Marius Sagna

Dimanche 29 Mars 2026 - 14:10

Visite annoncée de Motsepe au Sénégal : Ce que propose Guy Marius Sagna

Le député Guy Marius Sagna appelle à l'organisation d'une « grande manifestation pacifique » durant le séjour prochain du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, au Sénégal.

Cette sortie du parlementaire intervient quelques heures seulement après l'annonce officielle du déplacement du patron du football continental à Dakar, dans un contexte de vives tensions diplomatiques et sportives entre le Sénégal et le Maroc.
 

Le leader du mouvement Frapp France Dégage lie cette mobilisation à deux revendications majeures : la lutte contre la corruption au sein de l'instance faîtière du football africain et la situation de ressortissants sénégalais détenus à l'étranger. Guy Marius Sagna exige ainsi la « libération des 18 otages du royaume marocain », faisant référence à des citoyens sénégalais dont le sort préoccupe une partie de l'opinion publique et des organisations de défense des droits humains.

MS
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Visite annoncée de Motsepe au Sénégal : Ce que propose Guy Marius Sagna

29/03/2026

Kader Dia et deux journalistes poursuivis pour transmission volontaire du VIH

29/03/2026

Motsepe annonce une visite officielle au Sénégal après le litige contre le Maroc

29/03/2026

Pourquoi Véron Mosengo-Omba quitte-t-il la CAF ? Les dessous d'un départ surprise

29/03/2026

Maroc : Pourquoi des internationaux sont-ils critiqués après un "like" pour le Sénégal ?

29/03/2026

Dakar : Trois agresseurs d'un couple arrêtés à 5h du matin à Grand-Yoff

29/03/2026
SERVICES
Articles les plus lus

Fierté sénégalaise : Lamine Naham réélu maire en France avec 46,97%

23/03/2026

Digitalisation : la plateforme "e-senegal.sn" franchit la barre des 95 000 inscrits

28/03/2026

Administration numérique : Ousmane Sonko lance le guichet unique sur téléphone portable

24/03/2026

Union africaine : la candidature de Macky Sall à l’ONU rejetée faute de consensus

27/03/2026

Sommet de Madrid : signature de six accords majeurs entre le Sénégal et l'Espagne

26/03/2026

Transports routiers : la fédération syndicale maintient sa grève du 30 mars au 1er avril 2026

28/03/2026

3 421 retraits en une nuit : Les GAB de Dakar, Thiès et Kaolack vidés par des pirates

25/03/2026