Visite annoncée de Motsepe au Sénégal : Ce que propose Guy Marius Sagna

Le député Guy Marius Sagna appelle à l'organisation d'une « grande manifestation pacifique » durant le séjour prochain du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, au Sénégal.



Cette sortie du parlementaire intervient quelques heures seulement après l'annonce officielle du déplacement du patron du football continental à Dakar, dans un contexte de vives tensions diplomatiques et sportives entre le Sénégal et le Maroc.





Le leader du mouvement Frapp France Dégage lie cette mobilisation à deux revendications majeures : la lutte contre la corruption au sein de l'instance faîtière du football africain et la situation de ressortissants sénégalais détenus à l'étranger. Guy Marius Sagna exige ainsi la « libération des 18 otages du royaume marocain », faisant référence à des citoyens sénégalais dont le sort préoccupe une partie de l'opinion publique et des organisations de défense des droits humains.



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