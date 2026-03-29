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Touba : Un escroc au visa interpellé après avoir détourné 165 millions de FCFA

Dimanche 29 Mars 2026 - 14:56

Touba : Un escroc au visa interpellé après avoir détourné 165 millions de FCFA

Le Commissariat Spécial de Touba a procédé, le 27 mars 2026, à l’interpellation d’un individu impliqué dans une vaste entreprise de fraude migratoire et d'escroquerie au visa. L'enquête a été déclenchée suite à une accumulation de plaintes visant le mis en cause pour des faits d'organisation frauduleuse de voyages vers l'Europe, plus particulièrement vers le Portugal. Le suspect se présentait comme un facilitateur capable de garantir l'obtention rapide de documents de voyage, utilisant des promesses de démarches administratives garanties pour abuser de la confiance de candidats à l'émigration.
 

Les investigations menées par les forces de sécurité ont permis d'identifier, à ce jour, quarante-trois victimes. Le préjudice financier global est estimé à cent soixante-cinq millions trois cent mille (165 300 000) F CFA. Selon les éléments de l'enquête, l'individu exigeait des avances financières substantielles et pratiquait la rétention des passeports originaux des plaignants. Pour rassurer ses clients et justifier les retards, il remettait parfois des documents contrefaits, notamment de faux visas, avant de multiplier les reports de départ sine die.
 

Lors de son interpellation par les éléments du Commissariat Spécial, le mis en cause a été trouvé en possession de plusieurs passeports appartenant aux victimes identifiées. Interrogé par les enquêteurs, l'individu est passé aux aveux complets, reconnaissant l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, notamment l'escroquerie, le faux et usage de faux en écriture publique, ainsi que l'abus de confiance. Les preuves matérielles consolidées durant les perquisitions confirment l'ampleur de ce réseau de contrefaçon de documents officiels.
 

Le suspect a été placé en position de garde à vue dans les locaux de la police de Touba. L'enquête se poursuit actuellement sous la direction du parquet afin de déterminer l'existence d'éventuels complices ou de ramifications au sein de circuits spécialisés dans la falsification de titres de voyage. Cette arrestation marque une étape importante dans la lutte contre les réseaux de fraude migratoire qui exploitent la détresse des candidats au départ dans la région.


MS/NDARINFO
 


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