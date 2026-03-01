Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a annoncé, ce dimanche 1er mars 2026, que les frappes aériennes sur Téhéran allaient s'intensifier de manière significative dans les jours à venir. Au deuxième jour de l'offensive conjointe « Lion Rugissant » menée avec les États-Unis, le chef du gouvernement israélien a affirmé dans un message vidéo que les forces de défense frappent actuellement le cœur de la capitale iranienne avec une intensité croissante.



Benyamin Netanyahu a précisé avoir donné des instructions formelles pour la poursuite de cette campagne militaire, mobilisant toute la puissance de l'armée israélienne comme jamais auparavant afin d'assurer l'avenir de l'État hébreu face à la menace du régime iranien.





Cette déclaration intervient alors que le bilan des affrontements s'alourdit et que l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à Khamenei, ciblant plusieurs villes israéliennes et des bases américaines dans le Golfe. En dépit de l'escalade et des tirs de missiles balistiques en provenance de Téhéran, le Premier ministre israélien a réitéré sa détermination à démanteler les capacités stratégiques de la République islamique.



Alors que les sirènes d'alerte continuent de retentir dans plusieurs régions d'Israël, cette annonce de l'intensification des raids sur Téhéran fait craindre une extension totale du conflit au Moyen-Orient.





