Le Pentagone dément l’attaque du porte-avions USS Abraham Lincoln

Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a formellement démenti, ce dimanche 1er mars 2026, les affirmations des Gardiens de la Révolution iraniens selon lesquelles le porte-avions USS Abraham Lincoln aurait été touché par quatre missiles balistiques.



Qualifiant ces déclarations de « mensonge » dans une publication sur le réseau social X, le Pentagone a assuré que les projectiles iraniens n'ont même pas réussi à s'approcher du bâtiment de guerre. Selon les autorités militaires américaines, le porte-avions demeure pleinement opérationnel et continue de lancer des aéronefs dans le cadre de l'offensive aérienne massive menée contre les infrastructures stratégiques du régime de Téhéran.





Ce démenti catégorique intervient alors que l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à la mort du Guide suprême Ali Khamenei, multipliant les annonces de victoires militaires pour galvaniser sa base intérieure.



Le Centcom a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa « campagne sans relâche » pour éliminer les menaces émanant de la République islamique et protéger les intérêts américains dans la région. Malgré cette mise au point, la tension reste à son paroxysme dans le Golfe, où la guerre de l'information double désormais l'affrontement armé entre la coalition internationale et les forces iraniennes.



MS/NDARINFO



