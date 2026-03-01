Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé, ce dimanche 1er mars 2026, la destruction d'un navire de guerre iranien dans le golfe d'Oman par les forces américaines. Il s'agit d'une corvette de classe Jamaran, l'un des fleurons de la marine de la République islamique, qui a été ciblée au début de l'opération baptisée « Fureur épique ».



Selon le communiqué officiel publié sur le réseau social X, le bâtiment de guerre est en train de couler à proximité d'un quai de Chabahar, une ville portuaire stratégique située à l'extrémité sud-est de l'Iran. Cette perte navale majeure est la première confirmée depuis le lancement de l'offensive conjointe menée par les États-Unis et Israël.





Cette frappe directe contre une unité de surface iranienne marque un durcissement de l'engagement américain dans les eaux régionales, alors que l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à la mort du Guide suprême Ali Khamenei. L'opération « Fureur épique » semble viser prioritairement la neutralisation des capacités de projection maritime de Téhéran pour sécuriser les routes commerciales et les bases alliées dans le Golfe. Alors que les décombres de la corvette Jamaran sombrent au large de Chabahar, la menace d'un affrontement naval généralisé dans le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman n'a jamais été aussi élevée, paralysant déjà une partie du trafic pétrolier mondial.





MS/NDARINFO



