L'agence de presse iranienne Mehr a annoncé, ce dimanche 1er mars 2026, la mort de 43 membres des forces de sécurité lors d'une attaque d'envergure contre un bâtiment des gardes-frontières à Mehran, dans l'ouest de l'Iran. L'assaut, perpétré près de la frontière avec l'Irak, a été mené à l'aide de bombes et a causé d'importants dégâts matériels aux édifices environnants, faisant également 21 blessés.



Selon les premières informations relayées par les médias officiels de Téhéran, cet acte hostile est attribué à des agents agissant pour le compte des États-Unis et d'Israël, bien que la nature exacte de l'opération — attentat au sol ou frappe aérienne — ne soit pas encore formellement précisée.





Cette attaque sanglante survient alors que l'Iran a entamé sa riposte en vengeance à la mort du Guide suprême Ali Khamenei, ciblant des actifs occidentaux dans tout le Moyen-Orient. Le secteur de Mehran, point stratégique de transit vers l'Irak, se retrouve désormais au cœur des hostilités terrestres, illustrant l'extension du conflit au-delà des frappes ciblées initiales. Alors que le bilan humain s'alourdit rapidement, les autorités iraniennes promettent une réaction implacable contre ce qu'elles qualifient d'agression terroriste coordonnée par la coalition américano-israélienne sur son flanc ouest.





MS/NDARINFO



