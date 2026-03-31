Affaire Aliou Sall : Me El Hadji Diouf annonce un non-lieu imminent

Le dossier judiciaire impliquant Aliou Sall, frère de l'ancien président Macky Sall, s'achemine vers un dénouement favorable pour l'ancien maire de Guédiawaye. Selon son avocat, Me El Hadji Diouf, l'instruction judiciaire ne contiendrait aucune charge solide permettant de soutenir une accusation de détournement de deniers publics ou de blanchiment de capitaux. La défense anticipe désormais un non-lieu total et la restitution de la caution versée par le prévenu.





Dans une sortie médiatique remarquée ce mardi, Me El Hadji Diouf a affirmé que les accusations portées contre son client étaient dépourvues de fondement matériel. Aliou Sall, qui avait été placé sous contrôle judiciaire après avoir versé une caution substantielle pour garantir sa liberté, clame son innocence depuis le début de cette procédure. Pour son conseil, le juge d'instruction, après avoir épuisé les diligences nécessaires, ne peut que constater l'absence de preuves et ordonner la clôture du dossier par une ordonnance de non-lieu.





Cette affaire, qui avait suscité une vive polémique lors de son déclenchement, portait sur des soupçons de corruption et de malversation dans la gestion de contrats pétroliers et gaziers. La défense de l'ancien directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) souligne que l'expertise financière et les auditions n'ont pas permis de confirmer les allégations de transfert de fonds occultes. Me Diouf insiste sur le fait que la restitution de la caution est une conséquence juridique directe et obligatoire si le non-lieu est prononcé, marquant ainsi la fin de ce qu'il qualifie de "cabale judiciaire".





MS/NDARINFO



